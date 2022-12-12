وأفادت المصادر بأن الطلبيات تشمل 400 طائرة ضيقة البدن و100 طائرة أو أكثر عريضة البدن، بما في ذلك العشرات من طائرات إيرباص من طراز إيه 350 وبوينغ من طرازي 787 و777. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها إذ أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع التفاصيل النهائية للصفقة.

وقد تتجاوز قيمة مثل هذه الصفقة المئة مليار دولار بالأسعار المعلنة، بما في ذلك أي امتيازات. وستكون من بين أكبر الصفقات من حيث القيمة التي تنفذها شركة طيران واحدة، ويمكن أن تتجاوز طلبا مجمعا من الخطوط الجوية الأمريكية (أميركان إيرلاينز) لشراء 460 طائرة من إيرباص وبوينغ قبل عقد من الزمن.

وحتى بعد الخصومات الكبيرة المتوقعة، ستصل قيمة الصفقة إلى عشرات المليارات من الدولارات، وتأتي في ختام عام مليء بالتقلبات لعملاقي تصنيع الطائرات اللذين ارتفع الطلب على طائراتهما مرة أخرى بعد الجائحة، ولكنهما تواجهان ضغوطا صناعية وبيئية متزايدة.

وسلمت الصين الأسبوع الماضي أولى طائراتها من طراز سي-919 إلا أن الأمر قد يستغرق نحو عشر سنوات لتكون قادرة على المنافسة على مثل هذا المستوى، وفقا لخبراء.