وقالت الشركة في بيان إن التسعير يعني وصول رأس المال السوقي إلى 16.7 مليار ريال (4.44 مليار دولار). ويطرح المساهم البائع، وهو بنك جدوى الاستثماري السعودي، حصته البالغة 30 بالمئة في الشركة للمستثمرين. وتملك أرامكو حصة أغلبية 70 بالمئة في الشركة.

وجاء في بيان الشركة أن لوبريف تلقت طلبات بقيمة 30 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين خلال عملية تحديد سعر الطرح العام الأولي، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الطروح العامة الأولية في الخليج هذا العام.

ولم يُحدد حتى الآن موعد لبدء تداول الأسهم في البورصة السعودية (تداول). ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في البيع بالتجزئة من 14 إلى 18 ديسمبر.

وتقدم الأهلي كابيتال، التابعة للبنك الأهلي السعودي، وإتش.إس.بي.سي السعودية وسيتي جروب ومورجان ستانلي السعودية المشورة المالية في الطرح العام الأولي، وسيكون الأهلي كابيتال المدير الرئيسي للطرح.