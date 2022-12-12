وأضافت الشركة في بيان "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".

وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

اتفقت لبنان وإسرائيل على صفقة تاريخية بوساطة الولايات المتحدة، تسمح لكلا البلدين باستغلال حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما ينهي نزاعا دام عقودا على حدودهما البحرية.

ويرى محللون اقتصاديون ومتخصصون بقطاع الطاقة، أن الاتفاق يتيح لبيروت زيادة الاستكشافات والتنقيب بما يساهم في دعم اقتصادها المتعثر.

وتضمن الاتفاق، خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان. وستتلقى إسرائيل نحو 17 في المئة من عائدات حقل "قانا" حين يدخل مرحلة الإنتاج.