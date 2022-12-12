وقالت وزارة المالية التايوانية إن سلطات الجمارك الصينية "علقت فجأة" استيراد بعض المشروبات من الجزيرة الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء مرتبط بتدابير فرضتها بكين في الأول من يناير يطلب من كل مصدري المنتجات الغذائية والمشروبات إلى البر الرئيسي بالتسجل لدى الجمارك الصينية.

ولا تزال ملفات بعض الشركات التايوانية قيد الدرس.

وانتقد رئيس الوزراء في تايوان، سو تسينغ-تشانغ، بكين لمخالفتها قواعد منظمة التجارة العالمية عبر "إصدار قوانينها الخاصة" و"التدخل في التجارة عبر وسائل إدارية".

وقال للصحافيين الأحد إن الصين "قاسية بشكل خاص حيال تايوان وتمارس تمييزا ضدها، لقد طلبت من تايوان أن تقوم بأشياء أو غيرها".

وأضاف أن تايبيه تعتزم رفع المسألة إلى منظمة التجارة العالمية ومساعدة الشركات المتضررة.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد مستمر بعملية عسكرية من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادتها في أحد الأيام، وإذا لزم الأمر بالقوة.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايبيه منذ انتخاب تساي رئيسة عام 2016 وحظرت واردات المنتجات التايوانية.

وفرضت الصين خصوصا حظرا على بعض أنواع الفاكهة والأسماك من الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس الماضي والتي أثارت غضب بكين.

في عام 2021، توقفت واردات الأناناس بعد أن قالت السلطات الصينية إنها اكتشفت وجود حشرات قشرية في الشحنات فيما كان الحصاد السنوي في ذروته.

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية نقلا عن الجمارك الصينية فإن 11 من 28 علامة تجارية لمشروبات الشعير مسجلة من قبل المصدرين التايوانيين علقت اعتبارا من الجمعة.

ومن بين الشركات المعنية شركة مملوكة للدولة.

وجاء في البيان أنه تم تعليق شحنات 123 من 354 مشروبا لشركات أخرى.