وجرى بيع الدولار بما يصل إلى 370 ألفا و200 ريال إيراني في السوق غير الرسمية، السبت، ارتفاعا من 367 ألفا و300 ريال إيراني، الجمعة، وفقا لموقع الصرف الأجنبي "بونباست دوت كوم".

وفقد الريال نحو 13.8 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 16 سبتمبر.

وقال موقع "إيكو إيران" الاقتصادي على الإنترنت، بحسب رويترز، إن التجار ليس لديهم أمل يذكر في إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ويتوقعون تزايد الضغط الغربي بسبب الاحتجاجات والعلاقات العسكرية مع روسيا.

وقال "إيكو إيران" إن بعض التجار يرون أن الظروف الدولية الحالية من شأنها أن تجعل فرص إحياء الاتفاق النووي قليلة، وقد تسبب ذلك في دخول مشترين حذرين إلى سوق الدولار، ويتخذ سعر هذه العملة مسارا للارتفاع.

وتابع الموقع: "من وجهة نظر بعض التجار، فإن الأنباء عن الضغوط الأميركية والغربية على إيران يمكن أن تجذب انتباه المضاربين بالعملة"، مضيفا أن البنك المركزي الإيراني ربما لا يزال قادرا على دعم الريال.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، الجمعة، وتعهدت بعرقلة العلاقات الروسية مع إيران، بينما فرضت كندا عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت أستراليا، السبت، إنها ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في روسيا وإيران، وفقا لرويترز.

وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على أفراد من بينهم مسؤولون من روسيا وإيران تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات، ردا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد أصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين"، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.