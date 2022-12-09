وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في "كينيسيس ماني" إن المستثمرون ينتظرون اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، والتي ستكون المحرك الرئيسي النهائي للسوق هذا العام.

تحركات الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1800.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1812.80 دولار.

وينتهي اجتماع الفيدرالي الأميركي، الذي يستمر يومين في 14 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات متعلقة بمعدلات الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.10 دولار، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1004.27 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاديوم فاستقر عند 1927.25 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.