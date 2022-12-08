تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، مع قلق المستثمرين قبل سلسلة قرارات متعلقة بأسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وضغط القطاع المالي على المؤشر "ستوكس 600" مع تراجع أسهم البنوك للجلسة الرابعة على التوالي.

ومع ذلك، فقد عزز تخفيف الصين لقيودها الصارمة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا صعود أسهم بعض القطاعات مثل الطاقة والتعدين ليرتفعا 0.2 بالمئة و1.2 بالمئة على التوالي، على إثر ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

كما أوقف قطاع التكنولوجيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بدعم من انتعاش أسهم شركات أشباه الموصلات، ليساعد على الحد من الخسائر.