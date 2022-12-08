وأضافت أنها لا تزال تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ حوالي 5.5 مليار يورو (5.7 مليار دولار) عام 2022، في حين أن التدفق النقدي الحر قبل عمليات الدمج وتمويل العملاء يجب أن يكون 4.5 مليار يورو (4.74 مليار دولار).

وأشارت إلى أنها ستكشف عن طلبيات وشحنات الطائرات التجارية لعام 2022 بالكامل في 10 يناير 2023، وعن نتائج العام بالكامل في 16 فبراير 2023.

وكانت "إيرباص" قد أعلنت سابقًا عن تسليم 68 طائرة تجارية في نوفمبر الماضي، لتصل عمليات التسليم السنوية إلى 565 طائرة، وكانت أيضًا قد سجلت 29 طلبًا جديدًا و14 إلغاء في نوفمبر ليصل عدد الطائرات المتراكمة إلى 7344 طائرة.