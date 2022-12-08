ومع ذلك، لا يزال عدد الوظائف في سوق العمل يفوق عدد الباحثين عنها، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة زيادة معدلات الفائدة في إطار جهوده لمكافحة التضخم.

وظلت سوق العمل مرنة في مواجهة مخاطر الركود المتزايدة، الناجمة عن النهج الصارم للسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 230 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر.

وجاء الزيادة موافقة لتوقعات الاقتصاديين.

وقفزت المطالبات غير المعدلة بواقع 87113 طلبا إلى 286436 الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادات كبيرة في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وجورجيا وتكساس.

كما كانت هناك زيادات ملحوظة في إيلينوي وبنسلفانيا وواشنطن.

وذكرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألفا في نوفمبر.

ويقول الاقتصاديون إن شركات التكنولوجيا تقلص عدد موظفيها بعد الإفراط في التوظيف خلال وباء كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال بحاجة ماسة إلى العمالة.

ويرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء سوق العمل لتهدئة التضخم، ورفع معدل سعر الفائدة 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريبا إلى نطاق 3.75 إلى 4.00 بالمئة، في أسرع رفع لمعدلات الفائدة منذ الثمانينيات.

وأظهر تقرير المطالبات أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المساعدة، ارتفع من 62 ألفا إلى 1.671 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أعلى رقم منذ فبراير.