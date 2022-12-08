وقال مكتب الحكومة اليابانية إن الاقتصاد الياباني انكمش خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.8 بالمئة، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.1 بالمئة.

وعلى أساس ربع سنوي، انكمش اقتصاد اليابان بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الثاني، وهو أفضل من القراءة الأولية التي أشارت لتسجيل اقتصاد اليابان انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة، والتي كانت نفس قراءة الربع السابق.

وعلى الرغم من تسجيل اقتصاد اليابان انكماشا بالربع الثالث أيضا، إلا أن تلك تعد أفضل قراءة شهدها الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ الربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد الياباني سجل أول عجز في الحساب الجاري منذ ثماني سنوات في أكتوبر، مما يعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد المفروضة على الأسر والشركات بسبب انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود هذا العام.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.5 بالمئة، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين بعد تراجعه بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الثاني.

كما ارتفع الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الثاني.

في المقابل، تراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 0.6 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.