وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات اليوم تعكس حرص الحكومة السعودية على تنمية وتطوير العلاقات في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين.

وأوضح الفالح، أن الزيارة سُتسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والصين.

كما أشار إلى أن رؤية 2030 تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى الممكلة العربية السعودية تستمر لمدة 3 أيام.

الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) قد بلغ حوالي 1.2 تريليون ريال (ما يعادل 320 مليار دولار).

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 304 مليارات ريال في عام 2021، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022 103 مليارات ريال.