وقالت الوزارة في بيان تمهيدي عن الميزانية، الأربعاء، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).

وذكرت المالية في بيانها أنها تتوقع ارتفاع الفائض خلال العام 2024 إلى 21 مليار ريال (5.58 مليارات دولار)، على أن يصل إلى 71 مليار ريال (18.8 مليار دولار) في عام 2025.

وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، فإنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.1 بالمئة في العام القادم.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الأرقام المتوقعة لميزانية المملكة للعام 2022، إذ تتوقع الوزارة أن تبلغ إيرادات المملكة خلال العام الجاري نحو 1.222 تريليون ريال (324.9 مليار دولار)، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال (277.9 مليار دولار).

فيما جاءت توقعات الوزارة للنفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال (253.9 مليار دولار).

وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الميزانية للعام الجاري فائضًا ماليا بقيمة 90 مليار ريال (23.9 مليار دولار)، تمثل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.