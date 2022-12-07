وكانت الأسهم قد تراجعت في تداولات الثلاثاء، متأثرة بضعف أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحساسة لمعدلات الفائدة، وسط قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مع اقتراب مجموعة من قرارات البنوك المركزية الرئيسية.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر.

وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4 بالمئة ليقود هبوط المؤشر "ستوكس 600"، فيما تراجع مؤشر الطاقة بنحو 1 بالمئة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.4 بالمئة، وقفز سهما سانوفي وجلاكسو سميث كلاين 13.8 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب.