ومن خلال إعادة توجيه أكثر من 50 بالمئة من قيمة العقود الأربعة إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، توكد "أدنوك" التزامها بدعم الشركات المحلية وتعزيز نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلية وذلك من خلال تشجيع توفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عبر الشركات الأربع.

تم توقيع العقود على هامش مراسم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للأغذية مع كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق "إن سي تي آند إتش"، و"سيدكسو كيلفين لخدمات الضيافة"، و"ابيكس الوطنية للتموين"، و"رويال لخدمات التموين".

وشهد مراسم توقيع العقود كل من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، وسعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو الشركات المحلية، يسرنا توقيع هذه العقود التي تسهم في نمو قطاع صناعة الأغذية المحلي، وتوفير خدمات تموين غذائي ذات جودة عالية لتلبية احتياجات القوى العاملة الكبيرة والمتنوعة لموظفي أدنوك والمقاولين العاملين معها في مختلف المواقع البرية والبحرية. وتؤكد هذه العقود التزامنا باستخدام الموردين والمقاولين المحليين لدعم نمو وتطور وتنوع قطاع الصناعة المحلية".

وأضاف: "من خلال العمل مع الشركات المحلية والتشجيع على استخدام المزيد من المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، فإننا نهدف لدعم نمو وتطور صناعة الأغذية في الدولة، والتي تعد عاملاً مهماً في استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي".

ويعمل في "أدنوك" قوى عاملة تنتمي لأكثر من 100 جنسية في شركاتها التي تضم 14 شركة تعمل في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتقدم "أدنوك" سنوياً أكثر من 45 مليون وجبة لتوفير الاحتياجات الغذائية لعدد من موظفيها والمقاولين المتعاقدين معها خاصةً الذين يعملون في مواقع الشركة البحرية والبرية النائية.