ونقلت وكالة "ريا" عن نوفاك قوله للصحفيين "نجهز قرارنا". وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا "نعم. أنا متأكد من ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وفيما يلي تفاصيل قرار سقف الأسعار على الخام الروسي:

اعتبارا من الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل النفط الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل.

ستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.

نظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.

إذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوما لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطا تم شراؤه بسعر غير مقبول.

وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي.

ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع.

وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.

والأحد الماضي، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على رفض موسكو لتسقيف أسعار النفط الروسي، منبها إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على دول أخرى.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو أننا لن نعترف بهذا القرار.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يتم الإعداد للقرارات، ولكن بالطبع، هناك شيء واحد واضح هنا، وهو أننا لن نعترف بأي سقوف".

وفي وقت سابق، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركاؤها "أوبك+"، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.