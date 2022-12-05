بدأت الدول الغربية، الاثنين، فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا وحظرا على بعض الأنواع، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.