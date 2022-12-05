وصعد المؤشر نيكي 0.15 بالمئة ليغلق عند 27820.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 إلى 1947.90 نقطة.

وفي الولايات المتحدة، أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض طفيف، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة إذ غذى تقرير الوظائف لشهر نوفمبر التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسة رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم.

وقفز سهم فاست ريتيلينج 3.11 بالمئة ليقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي بعد أن أعلنت مشغلة متاجر يونيكلو للملابس الأسبوع الماضي عن ارتفاع متوسط المشتريات لكل عميل 6.5 بالمئة في نوفمبر.

وصعد سهم فانوك لصناعة الروبوتات 2.73 بالمئة لتشكل أكبر داعم للمؤشر توبكس.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.83 بالمئة مع ارتفاع الآمال في زيادة مشتريات مستحضرات التجميل وسط تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وتراجعت أسهم قطاعي التأمين والمصارف 0.9 بالمئة و0.68 بالمئة على الترتيب وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.