وأعلنت المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك المركز المالي شنغهاي وأورومتشي في أقصى الغرب، عن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في مطلع الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة على سياسة صفر كوفيد.

وقال كريستوفر وونغ محلل العملات في أو.سي.بي.سي "قد يبدو أنها خطوات صغيرة، لكنها مع ذلك علامة قوية على أن الصين تتخذ خطوات مدروسة في اتجاه إعادة الفتح".

وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوان في التداولات الخارجية بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4 بالمئة إلى 6.9507 للدولار صباح الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18 بالمئة إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر، قبل يوم واحد من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسات الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.

من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني 0.04 بالمئة مقابل الدولار إلى 134.37 للدولار، بعد أن ارتفع 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر وبلغ 151.94.

وصعد اليورو 0.38 بالمئة إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو، وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.75 بالمئة إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31 بالمئة إلى 0.643 دولار.