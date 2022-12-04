وقال نوفاك: "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق".

وأضاف أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال السبت، إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا ليس بالقرار الجاد ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

وجاءت موافقة الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى لأسعار برميل النفط الروسي المنقول بحرا بعد إجماع كافة دول التكتل على القرار، والذي حذرت روسيا من أنه قد يدفعها لمنع تصدير النفط إلى أي دولة توافق عليه.