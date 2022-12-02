وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعطت بولندا الضوء الأخضر للقرار، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

وكانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدل برأي حتى الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، الجمعة، إن بلاده قد وافقت على قرار الاتحاد ، ما يمسح للتكتل بالمضي قدما في قرارها، والذي يهدف إلى تقليل واردات موسكو النفطية، والتي قد تستخدمها في تمويل العمليات في أوكرانيا.

كما أيدت وارسو آلية لفحص الأسعار، تسمح بإبقاء الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5 بالمئة من أسعار السوق، بحسب سادوس.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إصدار الموافقة المكتوبة على القرار، على أن يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد.