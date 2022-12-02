وفي حديثها في مركز أبحاث في سيدني بأستراليا، دعت مارين إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بما في ذلك إنتاج الأسلحة.

وقالت للحضور في معهد لوي: "يجب أن أكون صادقة معكم بشدة، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق بدون الولايات المتحدة".

وأضافت أنها تحدثت مع العديد من الساسة الأميركيين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن أوروبا يجب أن تكون أقوى.

وقالت مارين إن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الأسلحة، والكثير من المساعدات المالية، والكثير من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، إلا أن أوروبا ليست قوية بما يكفي حتى الآن، حسب تعبيرها

وأردفت: "علينا التأكد من أننا نبني تلك القدرات عندما يتعلق الأمر بالدفاع الأوروبي، وصناعة الدفاع الأوروبية".

وفي كلمة ألقتها في الآونة الأخيرة في هلسنكي، قالت مارين إن أوروبا تعتمد حاليا بشكل كبير على الصين في التكنولوجيا وإنه يتعين أن تستثمر أكثر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.