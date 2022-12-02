وكمقارنة بالنسبة للقيمة السوقية، نجد أن قيمة "نايكي" السوقية عند 173 مليار دولار، وهي بعيدة جدا عن "أديداس" التي تسجل 23.6 مليار دولار كقيمة سوقية، مقابل "بوما" عند 7.6 مليار دولار.

نبدأ مع شركة "نايكي" الأميركية لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، السهم كما ذكرنا متراجع 33 بالمئة منذ بداية العام، بعد موجة هابطة طويلة استمرت عشرة أشهر فقد فيها أكثر من نصف من قيمته، وانطلقت من قمته التاريخية عند 177 دولارا في شهر نوفمبر من العام الماضي إلى مشارف 82 دولاراً.

ولكن الارتداد الذي سجله في آخر شهرين مع اقتراب انطلاق مونديال 2022، دفع بالسهم إلى مستويات 110 دولارات.

وكان السهم انطلق في موجة صاعدة وقت انفجار جائحة كورونا من مستويات 60 دولاراً في شهر مارس من عام 2020 إلى المستويات القياسية التي ذكرناها.

أما بالنسبة لشركة "أديداس"، السهم فقد أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام، بعد موجة هابطة طويلة من مستويات 250 يورو إلى القاع الأخير الذي سجله في بداية الشهر الماضي عند مستويات 94 يورو، وفقد فيها من القمة إلى القاع حوالي 70 بالمئة ولكن في المقابل الارتداد كان مهما، إذ ارتفع السهم إلى مستويات 125 يورو.

وكان السهم أيضا انطلق في موجة صاعدة وقت انفجار جائحة كورونا، من مستويات 180 يورو في شهر مارس من عام 2020 إلى تسجيل قمة عند 318 يورو في شهر يوليو من العام الماضي.

أخيرا بالنسبة لسهم "بوما"، السهم فقد أيضا أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام، من مستويات 107 يورو إلى المستويات الحالية، والتي هي عند 50 يورو، بعد ارتداد قوي من القاع السنوي التي سجله في شهر أكتوبر مع اقتراب كأس العالم 2022 في قطر.

وكان السهم أيضا انطلق بشكل قوي خلال وباء كورونا، من مستويات 44 يورو إلى قمته التاريخية عند مستويات 114 يورو والتي سجلها في شهر نوفمبر من العام الماضي.