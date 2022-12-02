وتوخى المستثمرون الحذر قبل نشر بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن توفر مؤشرات حول موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكي 1.59 إلى 27777.90 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر، وسجل خسارة أسبوعية 1.59 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس 1.64 بالمئة إلى 1953.98 نقطة، بعدما تراجع إلى 2.06 بالمئة، وهو المستوى الذي قد يدفع بنك اليابان للتدخل في السوق. ومُني المؤشر بخسارة أسبوعية 1.64 بالمئة.

وقاد فوز اليابان المفاجئ على إسبانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية إلى ارتفاع أسهم سايبر إيجنت وسلسلة مقاهي (هاب).

وصعد سهم شركة سايبر إيجنت للتواصل الاجتماعي والإعلانات عبر الإنترنت التي تبث جميع مباريات كأس العالم في قطر عبر تطبيقها أميبا 3.95 بالمئة، فيما قفز سهم هاب 7.03 بالمئة.

ويترقب المستثمرون حول العالم بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المقرر نشرها الجمعة بحثا عن مؤشرات على تجاوز ذروة الضغوط التضخمية بما يدعم تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع بأن الوقت قد حان لخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الأسوأ أداء على المؤشر نيكي إذ هبط 5.91 بالمئة، فيما انخفض سهم نيسان 2.98 بالمئة وتويوتا 1.38 بالمئة