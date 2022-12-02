وقالت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي الخميس، إن رفع التصنيف جاء "إثر توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا".

واعتبرت الوكالة أن الاتفاق "سيمكن من تعبئة موارد أخرى مهمة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج".

ويأتي التحسن في تصنيف تونس السيادي قبل أسابيع قليلة من اجتماع صندوق النقد الدولي للمصادقة النهائية على القرض الممنوح لتونس الذي تحتاجه البلاد لدعم الموازنة.

تفاعل إيجابي

وفي ردة فعل إيجابية، قفزت السندات السيادية التونسية بعدما رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس السيادي.

وأظهرت بيانات منصة "تريد ويب" للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير.

كما ارتفعت السندات المقومة باليورو بأكثر من سنت ليجري تداولها أقل بقليل من 70 سنت، وفق "رويترز".

ووصل معدل التضخم في تونس في أكتوبر الماضي إلى 9.2 بالمئة، فيما بلغ العجز التجاري 21.3 مليار دينار تونسي (حوالي 6.54 مليار دولار).