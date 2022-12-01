وقال محللو الأبحاث لدى "إيه. إن. زد." في مذكرة، الخميس، إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق بشأن قرار أوبك، حيث يتوقع البعض خفضا للإنتاج، بينما يقول آخرون إن تمديد العمل بالاتفاق الحالي هو الاحتمال الأقرب.

وأضاف المحللون أن السوق تستعد أيضا لتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي.

تحركات الأسعار

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 86.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 42 سنتا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، إلى 80.13 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخامي القياس أكثر من دولارين عند التسوية، الأربعاء، بفعل ضعف الدولار ووسط تفاؤل إزاء انتعاش الطلب الصيني.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، وحلفاء آخرين منهم روسيا، في الرابع من ديسمبر.

وقالت مصادر لرويترز الأربعاء إن قرار أوبك+ عقد اجتماعها افتراضيا يشير إلى أن احتمال تغيير السياسة ضئيل.

وارتفعت المعنويات بصفة عامة بفضل التحول الذي طرأ على استراتيجية "صفر كوفيد" في الصين، الأمر الذي يزيد التفاؤل إزاء تعافي الطلب الصيني على النفط.

وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان، الأربعاء، تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين والشرطة في قوانغتشو الواقعة في جنوب البلاد وسط سلسلة احتجاجات على أكثر قيود مكافحة كورونا صرامة في العالم.