وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي إن التوزيعات ستكون بواقع 1.5 ريال للسهم، موضحة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 725 مليون سهم.

وكانت أرباح "سبكيم" الصافية قد تراجعت بنسبة 24.7 بالمئة في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 774.4 مليون ريال (206 مليون دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بنحو مليار ريال (266 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان شهر أكتوبر الماضي، إن انخفاض الربح الصافي بالربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة، خاصة منتجات الميثانول والبيوتانديول وايثيل أسيتات والبولي بروبيلين.

وفي 9 أشهر من عام 2022، ارتفع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 37.2 بالمئة، إلى نحو 3.11 مليار ريال (نحو 829 مليون دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.27 مليار ريال (604 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2021.