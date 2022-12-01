وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.92 بالمئة ليغلق عند 28,226.08 رغم أنه خسر جزءا من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، إذ أغلق 62 بالمئة من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1,986.46.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الأربعاء بعد أن قال باول إن البنك المركزي قد يخفف وتيرة رفع معدلات الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمينت في اليابان "لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريبا".

وأضاف "يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض ​​بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر"، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة.

وأغلقت الأسهم المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل على ارتفاع، متأثرة بالقفزة الليلية في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.