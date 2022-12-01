وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 04.45 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1779 دولار للأونصة، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 1792.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 3.5 بالمئة إلى 22.55 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1054.30 دولار للأونصة. في حين صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1910 دولار للأونصة.