وقالت وزارة العمل في استبيان شهري إن فرص العمل، وهي معيار للطلب على العمالة، قد انخفضت بواقع 353 ألف فرصة، لتصل إلى 10.3 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر.

وتماشت فرص العمل للشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.

وزاد الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة بواقع 375 نقطة أساس هذا العام من قرب الصفر إلى ما بين 3.75 و4 بالمئة، فيما أصبح أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويحاول المجلس كبح الطلب على العمالة في سبيل الضغط لخفض التضخم في الولايات المتحدة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأعلى من التوقعات، بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل فصلين من الانكماش.

وتأتي القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بالربع الثالث بأعلى من القراءة الأولى والتي كانت عند 2.6 بالمئة.

كما جاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين بأن تبلغ نسبة النمو 2.7 بالمئة.