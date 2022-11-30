وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام قد انخفضت بواقع 12.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، إلى 419.1 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضها بمقدار 2.8 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 415 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام زادت بمقدار 228 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية قد زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 213.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.6 مليون برميل فقط.

كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 112.6 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادتها 1.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 1.73 مليون برميل يوميا.