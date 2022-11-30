وأضاف الوزير، أنه قد تم اكتشاف حقل أوتاد جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف السعودية، بعد أن تدفق الغاز من بئر "أوتاد-108001" بمعدل عشرة ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، و740 برميلا من المكثفات.

كما تدفق الغاز من البئر "أوتاد-100921" بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى اكتشاف حقل الدهناء على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر "الدهناء-4" بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر "الدهناء-370100" بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات.

ونقلت الوكالة عن الوزير أن "أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي بما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.