وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينجز، المقرر الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة العام المقبل.

كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 1760.56دولار للأونصة عند الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1759.40 دولار.

ومن المتوقع أن يحقق الذهب ارتفاعا شهريا بنسبة 7.8 بالمئة، وهو ما سيكون أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020، ويأتي عقب سلسلة خسائر استمرت سبعة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي آند إف إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 21.47 دولار متجهة لتحقيق أفضل أداء شهري منذ ديسمبر 2020، وقفز البلاتين 1.4 في المئة إلى 1016.00 دولار، في طريقه هو الآخر لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021، وصعد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1882.63 دولار محققا مكاسب قدرها 2.5 بالمئة خلال الشهر الجاري.