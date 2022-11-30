الإسباني أنخل لوبيز مدرب فريق باوك اليوناني الأسبق صرح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن بطولة كأس العالم تضم بكل تأكيد أفضل المدربين في العالم الذين نجحوا بعد تصفيات صعبة في كل القارات في الوصول أخيراً للنهائيات.

وأضاف لوبيز أن الحلم الأكبر لأي مدرب هو الوصول بلاعبيه إلى المونديال وبطبيعة الحال تحقيق الفوز باللقب هو الانجاز الأعظم لأي مدرب، مشيداً بالاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رفع جوائز البطولة وتحقيق المكاسب المالية الكبيرة التي تعود على الجميع بما فيهم المدربين.

الصدارة ألمانية

وجاء هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني على رأس قائمة أعلى المدربين أجراً في مونديال 2022 حسب منصة فينانس فوتبول، ويحصل على 6 مليون و500 ألف يورو، ويمتد عقده مع الاتحاد الألماني حتى عام 2024.

الإنجليزي غاريث ساوثغيت جاء في المركز الثاني براتب 5 مليون و800 ألف يورو وينتهي عقده في 2024.

فيما جاء الفرنسي ديديه تشامب مدرب بطل العالم في نسخة 2018 في المرتبة الثالثة براتب سنوي 3 مليون و800 ألف يورو وينتهي عقده بنهاية البطولة، لكن النتائج المميزة التي يحققها "الديوك" حتى الآن تمنحه فرصة كبيرة لتمديد عقده بامتيازات أخرى بحسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وحل تشي تشي مدرب المنتخب البرازيلي في المركز الرابع براتب سنوي 3 مليون و650 ألف يورو وينتهي عقده بعد المونديال، فيما لو حقق اللقب فسوف يمتد عقده إلى مونديال 2026 براتب آخر

الغريب في القائمة أن لويس إنريكي منتخب إسبانيا حل في المركز 16 براتب مليون ونصف المليون يورو، وينتهي عقده بنهاية البطولة، لكن صحيفة سبورت الإسبانية أشارت إلى أن النتائج الجيدة التي يحققها إنريكي منذ توليه المسؤولية واعتماده على عدد كبير من اللاعبين الشباب قد يكون سبباً في استمراره لعدة أعوام أخرى.

قائمة العرب

وفي قائمة المنتخبات العربية، حل الإسباني فليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري في المركز الثامن براتب سنوي 2 مليون و400 ألف يورو وينتهي عقده بنهاية المشوار القطري في البطولة، وكان المنتخب القطري أول المودعين للبطولة بخسارتين متتاليتين.

فيما جاء الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في المركز السابع عشر براتب مليون و100 ألف يورو، وتبدو حظوظه كبيرة في الاستمرار مع الأخضر بعد الإنجاز التاريخي بالفوز على الأرجنيتين علماً أن عقده ينتهي هذا العام.

أما وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الذي لم تشمله القائمة بعد توليه المهمة خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش فيتلقى حوالي 700 ألف يورو سنوياً بحسب بوابة إفريقيا الرياضية وموقع إنفو سبورتس المغربيوهو أعلى راتب في تاريخ الكرة المغربية، ليحتل المركز الحادي والعشرين في القائمة فيما تذيل التونسي جلال القادري القائمة براتب 130 ألف يورو.

واتفق موقع فوتبول إنسايدر الشهير على نفس الترتيب قبل تولي المدرب المغربي مهمته، فيما جاء الترتيب مختلفاً في مركز المدرب المغربي وليد الركراكي في منصة سبورتي فري حيث حل في المركز الثالث والعشرين براتب 650 ألف يورو.

الترتيب العام المحدث تنفرد به اقتصاد سكاي نيوز عربية الذي جاء على النحو التالي:

1- الألماني هانسي فليك - مدرب ألمانيا- 6.5 مليون يورو.

2- الإنجليزي غاريث ساوثغيت – مدرب إنجلترا - 5.8 مليون يورو

3- الفرنسي ديدييه ديشامب مدرب فرنسا- 3.8 مليون يورو

4- البرازيلي تشي تشي مدرب منتخب البرازيل- 3.6 مليون يورو

5- الهولندي لويس فان غال مدرب منتخب هولندا- 2.9 مليون يورو

6- الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك- 2.9 مليون يورو

7- الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين- 2.6 مليون يورو

8- الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر- 2.4 مليون يورو

9- البرتغالي فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال- 2.25 مليون يورو

10- السويسري مُرات ياكين مدرب منتخب سويسرا- 1.6 مليون يورو

11- البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية - 1.3 مليون يورو

12- الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا - 1.3 مليون يورو

13- الأمريكي غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأميركي - 1.25 مليون يورو

14- الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا- 1.2 مليون يورو

15- الدنماركي كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك - 1.15 مليون يورو

16- الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا- 1.15 مليون يورو

17- الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب السعودية- 1.1 مليون يورو

18- الياباني هاجيمي موريياسو مدرب منتخب اليابان - مليون و50 ألف يورو

19- الأوروغوياني دييغو ألونسو مدرب منتخب أوروغواي- 860 ألف يورو

20- الأرجنتيني غوستافو ألفارو مدرب منتخب الإكوادور - 770 ألف يورو

21- المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب – 700 ألف يورو

22- الصربي دراغان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا- 650 ألف يورو

23- البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران – 580 ألف يورو

24- الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا- 550 ألف يورو

25- البولندي تشيسلاو ميتشنيويتش مدرب منتخب بولندا- 500 ألف يورو

26- الإنجليزي جون هردمان مدرب منتخب كندا- 480 ألف يورو

27- الويلزي روب بيج مدرب منتخب ويلز- 380 ألف يورو

28- الألماني الجنسية الغاني المولد أوتو أدو مدرب منتخب غانا- 352 ألف يورو

29- الكولومبي لويس فرناندو سواريز مدرب منتخب كوستاريكا - 350 ألف يورو

30- الكاميروني ريغوبيرت سونغ مدرب منتخب الكاميرون - 340 ألف يورو

31- السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال - 310 آلاف يورو

32- التونسي جلال القادري مدرب منتخب تونس - 130 ألف يورو.