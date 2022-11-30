وفي سبتمبر، أطلقت إتش آند إم، ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم، خطة لتوفير ملياري كرونة سويدية سنويا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هيلينا هيلميرسون في بيان "برنامج التكلفة والكفاءة الذي بدأناه يتضمن مراجعة وضع الشركة ونحن ندرك جيدا حقيقة أن الزملاء سيتأثرون بهذا".

وأضافت "سندعم زملاءنا في إيجاد أفضل حل ممكن لخطواتهم التالية".

بعد قطاع التكنولوجيا

وكان تسريح الموظفين قد أصبح بمثابة عدوى تجتاح كبرى الشركات التكنولوجية، بعد أن أعلنت شركة ميتا الاستغناء عن 11 ألف موظف، وعلى الرغم من أن التخفيضات في وظائف ميتا تعتبر أقل على أساس النسبة المئوية من تويتر بعد استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة مؤخرا، إلا أن عدد موظفي ميتا الذين فقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر في شركة تكنولوجيا كبرى خلال عام.

وشهد موقع تويتر ما وصف بمجزرة الوظائف طالت 50 بالمئة، من موظفيه في جميع أنحاء العالم، ومن جانبه برر ماسك، الذي استحوذ على المنصة، قرار تسريح الموظفين، وكشف الفوائد التي حصلوا عليها، قائلا: للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار يومياً.

كما قررت شركة Shopify العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومقرها أوتاوا في شهر يوليو الماضي، تسريح 10 بالمئة من قوتها العاملة العالمية بالكامل، مما يعني أن 1000 شخص فقدوا وظائفهم.

وسرحت شركة مايكروسوفت عددا من موظفيها بعد تباطؤ عائداتها بشكل ملحوظ خلال عام 2022، حيث سمحت لحوالي 1000 موظف في شهر أكتوبر الماضي بالرحيل، بعد أن قصلت عدد موظفيها 1 بالمئة في شهر يونيو 2022، وخلال العام الجاري، قام تطبيق الفيديو الصيني، تيك توك TikTok، بتسريح عشرات الموظفين كجزء من جهود إعادة الهيكلة العالمية للمنصة.