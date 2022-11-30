وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينغز، المقرر الساعة 1830 بتوقيت غرينتش، بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل. كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي آند إف إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

حركة الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1752.95دولار للأونصة عند الساعة 0605 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1768.20 دولار.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 21.23 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1007.75 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1855.25 دولار للأونصة.