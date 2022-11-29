وقالت "بلوك فاي"، مقرضة العملات المشفرة، في بيان، الاثنين، إنها استعانت بالفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، بما يسمح لها بمواصلة العمل مع وضع خطط سداد للدائنين.

أوضحت الشركة أنها قد تتأخر في عمليات الاسترداد بسبب إفلاس منصة "FTX". وبحسب طلب الإفلاس فإن أصول "بلوك فاي" تبلغ مليار دولار، فيما تبلغ المطلوبات 10 مليارات دولار.

ولا يزال لدى الشركة حوالي 257 مليون دولار من السيولة النقدية، وقالت إنها ستبدأ "خطة داخلية لتقليل النفقات على نحو كبير، بما في ذلك تكاليف العمالة".

وتعرضت الأصول الرقمية لضربة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسط أزمة في السيولة عرضت الكثير من الشركات العاملة بالقطاع لمخاطر الإفلاس، ما أثار مخاوف المستثمرين وأضعفت ثقتهم في هذه الأصول.