وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر من 92.7 في أكتوبر، متجاوزا بفارق ضئيل عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر، وهو أسوأ كثيرا مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في نوفمبر من 37.3 في أكتوبر وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.