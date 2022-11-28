جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادية في قطر ويترأسه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثان وتأسس عام 2005 لإدارة ثروات قطر.

اليوم وبعد أحد عشر عاماً من الصفقة، أعلن الملاك القطريون رغبتهم في بيع النادي بالتزامن مع انطلاق المونديال في قطر.

من جانبه، شدد ناصر الخليفي في حواره مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على أن المحادثات مع بعض المستثمرين حول بيع باريس سان جيرمان لم تكن علامة على فقدان قطر شهيتها لكرة القدم في الوقت الراهن بعد انطلاق كأس العالم، مضيفا "بل فرصة لجلب الخبرات الخارجية للمساعدة في توسيع الأعمال من خلال الاستثمار الاستراتيجي".

وطيلة أحد عشر عاماً فشل الفريق الباريسي في تحقيق الهدف الأهم على المستوى الرياضي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، رغم التعاقدات التاريخية والأكثر كلفة في تاريخ كرة القدم مع أفضل نجوم العالم مثل نيمار وميسي وسيرجيو راموس وكيليان مبابي وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم.

ورغم الفشل على المستوى الأوروبي، كان النجاح حليفاً لباريس في المسابقات الفرنسية المحلية حيث فاز بالدوري 8 مرات وهو البطولة الأهم في فرنسا.

مطلوب 4 مليار يورو

الملاك القطريون يرغبون في بيع النادي بأكثر من 4 مليارات دولار بحسب التقارير الواردة من باريس، وتُدار في الوقت الراهن محادثات مع مستثمرين فرنسيين لبيع أسهم النادي أو الجزء الأكبر منه.

صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية كشفت أن المحادثات تجرى منذ الصيف الماضي مع بعض المستثمرين منهم شركة أميركية لبيع حصة من النادي تصل إلى 15 في المئة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس النادي ناصر الخليفي قوله أن المحادثات تجري على أساس تقييم يصل إلى أكثر من 4 مليارات يورو.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المستثمرون الأميركيون ملاك ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد رغبتهم في بيع الناديين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.. وهو ما يطرح التساؤل حول وجود فرص حقيقية لبيع النادي الباريسي لملاك أميركيين في هذه المرحلة أم لا؟

وكان جهاز الاستثمار القطري قد اشترى النادي الباريسي مقابل 70 مليون يورو عام 2011 وأنفق قرابة مليار و600 مليون يورو على اللاعبين وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، وكانت الصفقة الأكثر دوياً في العالم تلك التي تمت عام 2017 بالتعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة السابق مقابل 222 مليون يورو وهي أغلى صفقة انتقال حدثت في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

ويمتلك باريس سان جيرمان سادس أعلى إيرادات بين أندية كرة القدم في أوروبا، وحصل فريق كرة القدم على 556 مليون يورو العام الماضي ، مقارنة بـ 558 مليون يورو في مانشستر يونايتد و 550 مليون يورو في ليفربول.

ومن أهم رعاة النادي شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة نايكي الرياضية وأغلب عائدات النادي تأتي من كلال الراعيين وإن كان أحدهما هو الخطوط الجوية القطرية التابعة للصندوق السيادي القطري، كما يستفيد النادي من عوائد البث التليفزيوني علماً أن الخليفي رئيس النادي هو رئيس مجموعة القنوات الحاصلة على حقوق الدوري الفرنسي أيضاً.