وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت الجمعة بواقع 1.71 دولار، أي 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بمقدار 1.66 دولار، أي 2.1 بالمئة، لتسجل 76.28 دولار للبرميل.

تحركات الأسهم

انخفضت أسهم شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط السعودي، بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجعت أسهم شركة السعودية للصادرات الصناعية بنسبة 5.35 بالمئة، والسعودية لصناعة الورق 6.7 بالمئة وشركة "اللجين" بنسبة 4.7 بالمئة.

وفي قطاع البنوك، هبط سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وبنك الرياض 1.3 بالمئة والسعودي البريطاني (ساب) 4.1 بالمئة والبنك العربي 3.7 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 2.59 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 74.79 مليون سهم.