وبدأ المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 ديسمبر المقبل.

وقال مخلوف مؤخرا إنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة، وفقا لصحيفة أيرلندية.

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير الذي نُشر الخميس أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

وقال مخلوف، محافظ البنك المركزي الأيرلندي، في مقابلة مع صحيفة صنداي إندبندنت الأيرلندية: "عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت معدلات الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر".

وتابع أنه سيتعين على البنك مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى يتمكن من الحكم بشأن القدر الذي يحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك "وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى التضخم عند مستوى أقل".