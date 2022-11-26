وانخفضت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

تحركات الأسعار

أنهى خام برنت الأسبوع منخفضا بنسبة 4.6 بالمئة، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4.7 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت، الجمعة، بواقع 1.71 دولار، أي بنسبة 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بمقدار 1.66 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمئة، لتسجل 76.28 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وظلت أحجام التداول منخفضة.

وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز: "لأن حجم التداولات ضعيف بعد العطلة فقد تخلينا عن بعض المكاسب هنا إلى حد ما".

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، الجمعة، عددا قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات اليومية بكوفيد-19 مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

ومن جهة أخرى، يناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل لكن لم يتم بعد التوصل لاتفاق.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اجتماعا لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، كان مقررا مساء اليوم الجمعة لمناقشة المقترح، قد تم تأجيله.