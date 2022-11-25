ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن سيلوانوف قوله، إن عدد مثل هذه العمالة تزايدت، مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وقال الوزير إن الحكومة الروسية تبحث اقتراحات مع البرلمان لفرض ضريبة على مثل هذه العمالة، بمعدل محلي يبلغ 13 بالمئة بدلاً من معدل الضريبة على غير المقيم والبالغ 30 بالمئة.

وتسببت جائحة كورونا في عام 2020 إلى تزايد عدد العاملين عن بعد، ورغم انحسار الوباء بشكل كبير ما تزال العديد من الشركات والمؤسسات تعتمد العمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي.

ومن شأن مثل هذا الإجراء من قبل روسيا في حال إقراره التضييق على شريحة من العاملين عن بعد بفرض ضريبة عليهم، ومن الممكن أن تتجه بعض الدول لاتباع مثل هذه الخطوة مستقبلا.