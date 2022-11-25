وكان العامل الأبرز في استفادة بعض الدول المجاورة من أزمة أوكرانيا هو تدفق المهاجرين الروس الأثرياء.

وكانت جورجيا من أبرز تلك الدول، فهي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق تقع على الحدود الجنوبية لروسيا، بالإضافة إلى أرمينيا وتركيا، وهي دول شهدت ازدهارا اقتصاديا رغم الأزمات المستمرة.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، هاجر ما لا يقل عن 112 ألف روسي إلى جورجيا خلال العام الجاري، حيث وصلت الموجة الأولى من المهاجرين الروس عقب اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

وبدأت موجة المهاجرين الثانية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب مسح قامت به مجموعة الأبحاث "Ponars Eurasia"، فقد هاجر على جورجيا نحو 23.4 بالمئة من جميع المهاجرين من روسيا حتى شهر سبتمبر، بينما هاجر نحو 24.9 بالمئة منهم إلى تركيا، ونحو 15.1 إلى أرمينيا، ونحو 19 بالمئة إلى وجهات أخرى.

وبسبب تدفق المهاجرين إلى جورجيا، ارتفعت العملة المحلية، اللاري الجورجي، بقوة أمام الدولار الأميركي بنسبة 15 بالمئة خلال العام الجاري.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجورجي بنسبة 10 بالمئة خلال العام 2022، بعد أن راجع تقديراته أكثر من مرة، وزادها بقوة من النسبة السابقة المتوقعة في شهر أبريل الماضي عند 3 بالمئة.

كما يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 5 بالمئة، وأن ينمو اقتصاد أرمينيا بنسبة 11 بالمئة على خلفية التدفقات الكبيرة من الدخل الخارجي ورأس المالي إلى البلاد.

وفي الفترة بين فبراير وأكتوبر، قام المهاجرون من روسيا بتحويل نحو 1.41 مليار دولار إلى حساباتهم في البنوك الجورجية، أي أكثر بنحو 4 أضعاف من 314 مليون دولار تم تحويلها خلال العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي في جورجيا.

كما قام المهاجرون الروس في جورجيا بفتح نحو 45000 حساب مصرفي حتى شهر سبتمبر.

وتتوقع الحكومة الجورجية والبنك المركزي بأن يهدأ النمو في العام 20223، كما يرى صندوق النقد الدولي انخفاضا في مستويات النمو إلى نحو 5 بالمئة، بدلا من 10 بالمئة في العام الحالي.