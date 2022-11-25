وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، ليستقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر الخاص بالتجزئة في أوروبا 0.6 بالمئة اليوم الذي يصادف (الجمعة السوداء)، ويمثل البداية لموسم التسوق للعطلات. ويأتي هذا العام وسط تفاقم لأزمة المعيشة والانشغال ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويعد هذا المؤشر من بين الأسوأ أداء في أوروبا، إذ أنه تراجع 32 بالمئة منذ بداية العام.

ورغم تراجع اليوم، يستعد المؤشر ستوكس 600 لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا أعلى بقليل في الربع الثالث مما جاء في تقديرات أولية، مدعوما بإنفاق المستهلكين.