وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2.62 درهم للسهم الواحد في الإمارات و 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في السعودية، مما يعني أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم ستبلغ 6.01 مليار دولار (ما يعادل 22.07 مليار درهم إماراتي أو 22.58 مليار ريال سعودي).

وكان النطاق السعري للطرح العام الأولي، الذي تم تحديده والإعلان عنه في 14 نوفمبر 2022، يتراوح بين 2.50 درهم إماراتي / 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي / 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن السعر النهائي للطرح تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، سيكون إجمالي حجم الطرح 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 6.62 مليار درهم إماراتي أو 6.77 مليار ريال سعودي.

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بحوالي 386 مليار درهم إمارتي / 394 مليار ريال سعودي (حوالي 105 مليار دولار)، مما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة.

ونتيجة العطلة الرسمية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، والتي جرى الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر 2022، تتوقع الشركة أن توفر المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح العام، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو حوالي 28 نوفمبر 2022 .