وأضاف بوتين في بيان صحفي أصدره الكرملين، الخميس، أن محاولات بعض الدول الغربية لفرض قيود على تكلفة النفط الخام الروسي تتعارض مع مبادئ السوق العالمي، وسيترتب عليها تبعات خطيرة على أسواق الطاقة.

وأوضح البيان الصادر عن الكرملين أن تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتحدث بوتين مع رئيس الوزراء العراقي حول محاولات الدول الغربية لوضع سقف على أسعار النفط الروسي.

وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط، وعضوان في اتفاقية أوبك+، والتي تتعاون مع أكبر الدول المنتجة للنفط لإدارة الأسعار عالميا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في اتصاله اليومي مع الصحفيين في وقت سابق، الخميس، إنه اعتبارا من الآن، فإن الحكومة تدعم موقف بوتين بعدم توريد النفط والغاز "للدول التي ستضع الحد الأقصى وستنضم له".

وأضاف: "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".

وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.