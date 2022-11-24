وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو بإيطاليا أن التضخم على الأرجح قد بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال.

ويعتقد جيندوس أن التضخم الأساسي قد بلغ مستوى الذروة، وربما قد يتحرك بنحو نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولا، ولكنه سينخفض خلال النصف الأول من العام المقبل، حسب تعبيره.

وقفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وذلك مقابل 9.9 بالمئة في سبتمبر، بحسب ما أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وجاء التضخم المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 10.7 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 1.5 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.