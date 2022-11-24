وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1758.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1758.50 دولار.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري‭‭ ‬‬أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في البنك متفقون على أنه "قد يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وظل مؤشر الدولار متراجعا بعدما هبط واحدا في المئة الليلة الماضية، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأميركي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.55 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 991.17 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1889.08 دولار.