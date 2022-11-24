ولكن الصراع الجديد الذي يلوح في الأفق قد يضع مستقبل تويتر على المحك فهو مع العملاقين آبل وغوغل، حيث اشتكى ماسك في تغريدة الأسبوع الماضي من نسبة الـ 30 بالمئة التي يفرضها متجرا غوغل بلاي وآب ستور على المبيعات التي تحققها الشركات في تطبيقاتها.

وفي دليل واضح على نيته تصعيد الأمور، وصف ماسك ما يحصل بأنه نتيجة "الاحتكار الثنائي" لآبل وغوغل، وقال إن رسوم الـ 30 بالمئة هي "ضريبة مخفية"، وقام بالإشارة خلال سلسلة تغريداته إلى حساب قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية على تويتر لدفعها لقراءة ما كتبه.

ويقول مطور التطبيقات، هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن إيلون ماسك اختار النهج التصادمي في علاقته مع آبل وغوغل، فمالك تويتر يبحث عن جميع السبل التي تتيح له زيادة إيرادات شركته ويرى أن النسبة الـ 30 بالمئة التي يتم تحصيلها تضر بالأرباح المتوقعة.

ويشرح الناطور أن ماسك بتوجيهه تهمة الاحتكار لآبل وغوغل يكون قد استغل واحدة من أكبر نقاط ضعف العملاقين في جميع أنحاء العالم وليس في أميركا فقط، حيث تتهم أطراف عالمية عديدة الشركتين بممارسة الاحتكار والتضييق على مستخدمي الهواتف عبر فرض محتوى متاجرها عليهم، بالإضافة إلى فرض عمولة الـ 30 بالمئة التي تدفع أصحاب التطبيقات إلى رفع أسعار خدماتهم.

وبحسب الناطور فإن ما قاله ماسك قد يزعج آبل وغوغل ويحثهما على التشدد حيال ما تقوم به منصة تويتر من تغييرات، خاصة لناحية استغلال الاتهامات التي توجه للمنصة بتغذية خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن ذلك قد يتجسد بتأخير نيل تطبيق تويتر للموافقات اللازمة من الشركتين على التحديثات الجديدة.

واستبعد الناطور وصول الأمور إلى أبعد من ذلك خصوصاً أنه لا يمكن لغوغل وآبل الذهاب بالإجراءات بعيداً بعد أن أصبح الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين الذين يدعمون توجه ماسك.

من جهته، يقول الدكتور نديم الفحيلي وهو باحث في العلوم المالية والتكنولوجية في جامعة السوربون بانثيون في باريس في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه وبحسب القانون يحق لشركة آبل أو غوغل حذف تويتر من متجريهما في حال لم يلتزم التطبيق بسياسة الشركتين بما يخص مثلاً سياسة الخصوصية وسياسة مشاركة معلومات العملاء وبعض الامور المتعلقة بالمحتوى المنشور وسياسة الدفع، مشيراً إلى حادثة إزالة آبل للعبة "فورتنايت" من آب ستور بعد أن رفضت ادارة التطبيق الامتثال للشروط المتعلقة بالعمولة.

ويضيف الفحيلي إن العلاقة بين تويتر وشركتي آبل وغوغل تبدو معقدة للغاية بعد استلام إيلون ماسك زمام الأمور، مشيراً إلى امكانية أن تؤثر عمليات التسريح الجماعية في تويتر على البنية التحتية الرقيمة للمنصة، وهو ما قد يتيح لشركتي آبل وغوغل تعليق التطبيق مؤقتاً أو بشكل دائم نظراً لمخالفته الشروط التشغيلية.

ويلفت الفحيلي إلى أنه لا يمكن التوقع إلى أين ستصل هذه المعركة الجديدة، خصوصاً أن السياسات التي تنتهجها غوغل وآبل تحولت في السابق إلى نزاعات قضائية تتهم الشركتين بإساءة استغلال هيمنتهما و خرق قانون مكافحة الاحتكار أو حتى فرض رسوم غير قانونية.