وأظهرت النتائج انحسار التشاؤم إزاء الأشهر المقبلة إلى حد كبير، بعد تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا لمؤشرات تبعث على التفاؤل.

وذكر معهد إيفو في تقريره، الخميس، أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال صعدت إلى 86.3، مقابل 85.0 في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، وبعد تعديل قراءة أكتوبر إلى 84.5.

ويأتي تحسن التوقعات عقب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث، وبعدما قلص الامتلاء الكامل لخزانات الغاز في ألمانيا المخاوف من حدوث أزمة إمدادات هذا الشتاء.

ورغم ذلك، تتوقع الحكومة حدوث ركود العام المقبل، وأن ينكمش الاقتصاد 0.4 بالمئة.

وذكر تقرير المعهد أن التشاؤم بشأن الأشهر المقبل قد انخفض بشكل حاد، كما رصد التقرير وجود تحسن ملحوظ في نشاط التصنيع.

وقال كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورج كرايمر، إن مخاطر تقنين استخدام الغاز في ألمانيا قد تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخير، كما زادت الحكومة الألمانية الاتحادية بشكل كبير من حزمة المساعدات التي قدمتها.

وقال جينس أولفير نيكلاش، من بنك "إل بي بي دابليو" إن الوضع في ألمانيا حاليا ينتقل من مستوى الخوف من الانهيار إلى مستوى المخاوف الطبيعية من الركود الاقتصادي.